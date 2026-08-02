calcio,-juve,-ufficiale-l’arrivo-di-alajbegovic

Roma, 2 ago. (askanews) – Kerim Alajbegovic è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno offensivo classe 2007, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

La Juventus ha reso noti anche i dettagli economici dell’operazione: il trasferimento è stato definito con il Bayer Leverkusen per un corrispettivo di 30 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, a cui si aggiungono 2 milioni di oneri accessori e bonus fino a un massimo di 5 milioni legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Ambidestro, nato a Colonia e di nazionalità bosniaca, Alajbegovic arriva a Torino dopo una stagione da protagonista con il Salisburgo, dove ha collezionato 44 presenze complessive tra campionato e coppe, realizzando 13 gol e fornendo 4 assist.

Nel comunicato ufficiale, la Juventus descrive il nuovo acquisto come un esterno offensivo dinamico e versatile, capace di giocare su entrambe le fasce grazie alla naturale abilità nell’utilizzo di entrambi i piedi. Cresciuto nei vivai di Colonia e Bayer Leverkusen, il giovane talento ha completato la propria formazione in Germania, arrivando fino alla prima squadra e maturando le prime esperienze tra Bundesliga e Champions League.