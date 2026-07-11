calcio,-klopp-prossimo-ct-germania:-atteso-via-libera-di-red-bull

Roma, 11 lug. (askanews) – La Federcalcio tedesca (DFB) è vicina a nominare Jürgen Klopp nuovo commissario tecnico della Germania. La federazione ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima con l’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool, anche se resta ancora da definire un passaggio decisivo: il via libera dell’attuale datore di lavoro del tecnico, il gruppo Red Bull.

In un comunicato, la DFB ha reso noto che il presidente Bernd Neuendorf e il vicepresidente Hans-Joachim Watzke hanno incontrato venerdì a New York Klopp per un primo confronto approfondito sulla possibile nomina. “Durante questo confronto costruttivo si è raggiunto un accordo di massima sui punti chiave di un eventuale contratto”, si legge nella nota.

“I colloqui proseguiranno la prossima settimana. Entrambe le parti sono fiduciose che la trattativa, subordinata all’accordo con l’attuale datore di lavoro di Klopp, Red Bull, possa essere portata a una conclusione positiva”, aggiunge la federazione.

Klopp è il candidato scelto per raccogliere l’eredità di Julian Nagelsmann, dimessosi dopo l’eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale del Mondiale, arrivata ai rigori contro il Paraguay. Considerato uno dei tecnici più influenti della sua generazione, il 59enne ha conquistato successi importanti alla guida di Borussia Dortmund e Liverpool.

Dopo aver lasciato il club inglese nel 2024, Klopp ha assunto il ruolo di responsabile del calcio globale per Red Bull, coordinando le attività sportive dei club del gruppo in Austria, Germania, Brasile, Stati Uniti e Giappone. Proprio il rapporto contrattuale con la multinazionale rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’ufficializzazione.

Lo scorso fine settimana l’allenatore aveva dichiarato di sentirsi “più che ricaricato” dopo il periodo di pausa lontano dalla panchina. La Germania punta ora su di lui per rilanciare una nazionale che, dopo il titolo mondiale conquistato nel 2014, ha attraversato un lungo periodo di difficoltà culminato con due eliminazioni consecutive nella fase a gironi dei Mondiali e con la recente uscita ai sedicesimi dell’edizione disputata in Nord America.