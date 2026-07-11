sabato, 11 Luglio , 26

Regno Unito, omicidio ex deputata pro Brexit Ann Widdecombe: fermato e rilasciato 26enne

(Adnkronos) - E' stato rilasciato l'uomo di 26...

Tarzo, pilota di parapendio si schianta al suolo: morto 53enne

(Adnkronos) - Un pilota di parapendio di 53...

Udine, annega nel fiume Tagliamento: in salvo moglie e due bimbe, una è grave

(Adnkronos) - Ritrovato il corpo dell’uomo dell’Azerbaijan che...

Pitbull canta davanti alla più grande folla di ‘calvi’ al mondo: il record

(Adnkronos) - Londra invasa da una folla di...
HomeAttualitàCalcio, Klopp prossimo ct Germania: atteso via libera di Red Bull
calcio,-klopp-prossimo-ct-germania:-atteso-via-libera-di-red-bull
Calcio, Klopp prossimo ct Germania: atteso via libera di Red Bull
Attualità

Calcio, Klopp prossimo ct Germania: atteso via libera di Red Bull

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 11 lug. (askanews) – La Federcalcio tedesca (DFB) è vicina a nominare Jürgen Klopp nuovo commissario tecnico della Germania. La federazione ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima con l’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool, anche se resta ancora da definire un passaggio decisivo: il via libera dell’attuale datore di lavoro del tecnico, il gruppo Red Bull.

In un comunicato, la DFB ha reso noto che il presidente Bernd Neuendorf e il vicepresidente Hans-Joachim Watzke hanno incontrato venerdì a New York Klopp per un primo confronto approfondito sulla possibile nomina. “Durante questo confronto costruttivo si è raggiunto un accordo di massima sui punti chiave di un eventuale contratto”, si legge nella nota.

“I colloqui proseguiranno la prossima settimana. Entrambe le parti sono fiduciose che la trattativa, subordinata all’accordo con l’attuale datore di lavoro di Klopp, Red Bull, possa essere portata a una conclusione positiva”, aggiunge la federazione.

Klopp è il candidato scelto per raccogliere l’eredità di Julian Nagelsmann, dimessosi dopo l’eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale del Mondiale, arrivata ai rigori contro il Paraguay. Considerato uno dei tecnici più influenti della sua generazione, il 59enne ha conquistato successi importanti alla guida di Borussia Dortmund e Liverpool.

Dopo aver lasciato il club inglese nel 2024, Klopp ha assunto il ruolo di responsabile del calcio globale per Red Bull, coordinando le attività sportive dei club del gruppo in Austria, Germania, Brasile, Stati Uniti e Giappone. Proprio il rapporto contrattuale con la multinazionale rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’ufficializzazione.

Lo scorso fine settimana l’allenatore aveva dichiarato di sentirsi “più che ricaricato” dopo il periodo di pausa lontano dalla panchina. La Germania punta ora su di lui per rilanciare una nazionale che, dopo il titolo mondiale conquistato nel 2014, ha attraversato un lungo periodo di difficoltà culminato con due eliminazioni consecutive nella fase a gironi dei Mondiali e con la recente uscita ai sedicesimi dell’edizione disputata in Nord America.

Previous article
Golf, Alps Tour: in Spagna primo titolo per Flavio Michetti
Next article
Udine, annega nel fiume Tagliamento: in salvo moglie e due bimbe, una è grave

POST RECENTI

Attualità

Golf, Alps Tour: in Spagna primo titolo per Flavio Michetti

Roma, 11 lug. (askanews) – Prima vittoria sull’Alps Tour di Flavio Michetti. L’azzurro ha dominato con 192 (62 66 64, -24) colpi nell’Alps de Las...
Attualità

Calcio, Gattuso: “Lazio una sfida, la Nazionale una ferita aperta”

Roma, 11 lug. (askanews) – "Sono orgoglioso di essere arrivato in questo club, ho buonissime sensazioni". Si è presentato così Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della...
Attualità

Mit: al via nuove regole autovelox. 3150 attivi, 850 da omologare

Roma, 11 lug. (askanews) – "Alla luce delle nuove regole in vigore dalla mezzanotte di oggi riguardanti gli autovelox, si precisa che, allo stato attuale,...
Attualità

Avviso meteo della Protezione civile: temporali intensi sul Nord, allerta arancione in Lombardia

Milano, 11 lug. (askanews) – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.