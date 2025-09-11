giovedì, 11 Settembre , 25

calcio,-la-finale-di-champions-2026-27-al-metropolitano-di-madrid
AttualitàCalcio, la finale di Champions 2026-27 al Metropolitano di Madrid
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 set. (askanews) – Ufficiale: la finale dell’edizione 2026-27 di Champions League si disputerà all’Estadio Metropolitano di Madrid. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo dell’UEFA riunitosi nella giornata di giovedì a Tirana. Il Metropolitano, lo stadio in cui l’Atletico gioca le sue partite casalinghe, tornerà quindi a ospitare una finale a distanza di 8 anni dall’ultimo precedente: nel 2019 aveva fatto da cornice al derby inglese tra Tottenham e Liverpool, vinto 2-0 dai Reds all’epoca allenati da Jurgen Klopp. La finale 2027, fissata per sabato 5 giugno, si sarebbe dovuta disputare a San Siro ma, proprio un anno fa di questi tempi, l’UEFA aveva revocato l’assegnazione allo stadio milanese, dopo l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, potrebbe essere interessata da imponenti lavori di restauro nel caso si decidesse di costruire un impianto nuovo nell’area circostante il Meazza. Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha inoltre designato Salisburgo come sede della finale dell’edizione 2026 della Supercoppa europea.

