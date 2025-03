calcio,-la-juventus-di-tudor-parte-con-una-vittoria:-1-0-al-genoa

Roma, 29 mar. (askanews) – All’esordio sulla panchina della Juventus, Igor Tudor riporta i bianconeri alla vittoria: l’1-0 al Genoa allo Stadium consente alla Vecchia Signora di restare a -1 dal quarto posto del Bologna.

In avvio doppia chance per Frendrup, attento Di Gregorio. Gatti esce per infortunio: dentro Kalulu. La sblocca Yildiz con un gran gol, occasione anche per Vlahovic. Nella ripresa pericolosi Pinamonti e Kalulu, vicini al raddoppio Veiga e Weah nel finale. Genoa ko dopo tre gare utili di fila.