Calcio, la narrazione dello scudetto nel libro di Sansone

“Anno XXXIII dopo Diego” a Napoli dopo il vernissage alla Camera

Roma, 2 set. (askanews) – La narrazione dello scudetto del Napoli, attraverso una sorta di diario che giorno per giorno, settimana per settimana, parte dalla campagna acquisti degli addii, delle contestazioni, della depressione dei tifosi e, attraverso una cavalcata trionfante, culmina con la grande festa del 4 giugno, quello della coppa braccia al cielo di Di Lorenzo. “Anno XXXIII dopo Diego”, di Maurizio Sansone, edito da 4Punte, con la prefazione di Giancarlo Dotto, editorialista di Mediaset e della Gazzetta dello Sport, racconta esattamente questo. Un libro per rivivere lo straordinario cammino del Napoli verso lo scudetto numero 3, il primo senza Maradona, 33 anni dopo l’ultima vittoria di Diego. Il libro, dopo la prestigiosa presentazione alla Camera dei Deputati a giugno e durante il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro, sarà finalmente presentato anche a Napoli, alla Libreria Raffaello in via Kerbaker 33, al Vomero. L’appuntamento è per giovedì 7 settembre alle 18.30. A moderare l’incontro il giornalista Vincenzo Colimoro.