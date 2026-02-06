venerdì, 6 Febbraio , 26

Corea del Nord, pena di morte per chi guarda Squid Game o ascolta K-Pop

(Adnkronos) - Esecuzioni, lavori forzati e campi di...

Washington Post, in gioco le fondamenta del grande giornalismo americano: ecco perché

(Adnkronos) - I tagli al Washington Post, con...

Neurologa Cerri: “Nella Sla anche stare a tavola è terapia”

(Adnkronos) - "Ricevere una diagnosi di Sclerosi laterale...

Obesità, Khalil (Lilly Italia): “Sport e salute per un mondo più inclusivo”

(Adnkronos) - "Tra Lilly e Milano-Cortina 2026 esiste...
calcio,-la-presidente-del-parlamento-europeo-metsola-all’inter-hq
Calcio, la Presidente del Parlamento Europeo Metsola all’Inter HQ

Calcio, la Presidente del Parlamento Europeo Metsola all’Inter HQ

AttualitàCalcio, la Presidente del Parlamento Europeo Metsola all’Inter HQ
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 6 feb. (askanews) – Nella mattinata di venerdì 6 febbraio la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha fatto visita all’Inter HQ. Ad accoglierla, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta. Nel corso della visita, Metsola ha donato la bandiera dell’Unione Europea e ha incontrato anche la sua connazionale Haley Bugeja: l’attaccante maltese di Inter Women le ha donato la propria maglia, suggellando un momento di grande valore simbolico all’insegna dei valori dello sport.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.