calcio,-l’argentina-vince-la-coppa-america-con-lautaro-martinez

Colombia battuta 1-0 ai supplementari. La festa a Buenos Aires

Buenos Aires, 15 lug. (askanews) – L’Argentina è campione della Copa America per la sedicesima volta nella propria storia, una in più rispetto all’Uruguay secondo nell’albo d’oro. All’Hard Rock Stadium di Miami Gardens la Colombia cede per 1-0, e l’uomo decisivo è lui, Lautaro Martinez: in campo nel primo tempo supplementare, l’attaccante dell’Inter segna il gol decisivo nel secondo, a 8 minuti dai calci di rigore. Prima del gol decisivo un palo esterno di Cordoba, Messi che esce in lacrime per infortunio, Di Maria che chiude la carriera in nazionale, più qualche palla gol da una parte e dall’altra. La festa è scoppiata a Buenos Aires e in tutta l’Argentina per la vittoria.Da notare che ci sono stati caos e incidenti a Miami provocati da migliaia di tifosi ammassati all’esterno dello stadio, alcuni col biglietto e altri no, e favorito dalla pessima organizzazione statunitense. La finale è iniziata con un’ora e 20 minuti di ritardo sul programma originario: dalle 2.00 alle 3.20.