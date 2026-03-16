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Calcio, Lazio-Milan 1-0, Allegri: “Obiettivo solo la Champions”
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Calcio, Lazio-Milan 1-0, Allegri: “Obiettivo solo la Champions”

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Roma, 16 mar. (askanews) – Il Milan cade all’Olimpico e scivola a otto punti dall’Inter capolista. La Lazio vince 1-0 una gara giocata con lucidità e cinismo, sfruttando al meglio le occasioni create soprattutto nel primo tempo. A decidere l’incontro è il gol di Isaksen a metà della prima frazione.

Il Milan prova a reagire nella ripresa: Allegri inserisce tutti gli uomini offensivi a disposizione nel tentativo di raddrizzare la partita, ma i rossoneri non riescono a trovare il pareggio e la Lazio difende il vantaggio portando a casa tre punti preziosi.

“Sapevamo delle difficoltà di questa partita, con i tifosi che tornavano allo stadio. Hanno fatto una gara importante, specialmente nel primo tempo”, ha spiegato Massimiliano Allegri. “Bisognava essere più ordinati, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non siamo riusciti a segnare”.

La sconfitta allontana il Milan dalla vetta: “Tutti parlavano di Scudetto, ma bisogna essere realistici e restare focalizzati sull’obiettivo Champions, altrimenti si distrugge quanto di buono fatto finora”, ha aggiunto il tecnico rossonero.

Nel primo tempo, ha sottolineato Allegri, la squadra ha sofferto le ripartenze della Lazio: “Abbiamo perso molti duelli e preso più contropiedi stasera che in tutta la stagione. Nel secondo tempo è andata meglio, ma nel primo non eravamo ordinati”.

Il tecnico guarda già alla prossima sfida: “Dobbiamo accettare la sconfitta con amarezza e da martedì pensare solo al Torino. La partita di sabato è di vitale importanza per la Champions”.

Soddisfatto invece il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: “È stata una serata particolare. Il clima all’Olimpico era bellissimo, una partita che ricorderò soprattutto per le emozioni”, ha detto dopo il successo che riavvicina i biancocelesti alla zona europea.

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