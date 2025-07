calcio-le-azzurre-battute-2-1-dall’inghilterra-in-semifinale

Roma, 23 lug. (askanews) – Beffa Italia, in finale a 1 minuto e mezzo dal fischio di fine partita nel tempo regolamentare e poi ribaltata dall’Inghilterra che vola a giocarsi Euro 2025. La squadra di Soncin va vicinissima a compiere una vera e propria impresa: segna la rete del vantaggio al 33′ con Bonansea, difende il vantaggio per tutta la partita ma deve cedere nel recupero alla rete di Agyemang che manda il match ai supplementari e che arriva dopo il possibile colpo del ko mancato incredibilmente da due passi dall’Italia.

Le Azzurre ci mettono il cuore ma al 119′ viene accordato un rigore dubbio per fallo di Severini all’Inghilterra: segna Kelly e le inglesi vanno in finale contro Spagna o Germania. Deluso ma a testa alta il ct azzurro Andrea Soncin: “L’orgoglio è il sentimento che rimane. Uscire così fa molto male. Aver tenuto testa alle campionesse d’Europa ci deve dare convinzione per il futuro. Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo vissuto. Meritavamo un finale differente. Ci sono occasioni difficile da commentare. Dispiace ma siamo orgogliosi”.

Resta comunque la soddisfazione del percorso fatto: “C’è soddisfazione perché perdere al 120′ con le campionesse in carica quando tutti ci davano sconfitti ancor prima della partita deve dare senso al lavoro fatto, ai passi avanti fatti. Possiamo ancora molto crescere”. L’Italia le ha spinte. “Abbiamo sentito l’affetto e la spinta degli italiani sempre. I messaggi di vicinanza sono stati tantissimi. Di questo le ragazze devono andare orgogliose. Eravamo vicini a un sogno e per quanto espresso l’avremmo meritata”.