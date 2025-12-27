calcio,-lecce-como-0-3,-lariani-travolgenti-con-super-nico-paz

Roma, 27 dic. (askanews) – Il Como torna ad assaporare il sapore dei tre punti dopo le due sconfitte consecutive con Roma e Inter: netto 3-0 della squadra di Cesc Fabregas, oggi squalificato, sul campo del Lecce nel 17° turno di Serie A. Le reti portano la firma di Nico Paz, Jacobo Ramon e Douvikas.
Al 21′ arriva il vantaggio ospite firmato da Nico Paz: il numero 10 manda a vuoto Ramadani, si gira e calcia con forza verso la porta, trovando una deviazione involontaria di Tiago Gabriel che beffa Falcone. Nella ripresa al primo vero affondo dei lariani ecco lo 0-2: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Nico Paz inventa per Vojvoda, che mette un pallone al centro velenoso; Douvikas non colpisce, Diego Carlos non riesce nel tap-in, poi sul pallone vagante arriva Jacobo Ramon che batte Falcone al 66′. Il tris si materializza al 76′: invenzione di Nico Paz, stavolta in versione assist-man, e conclusione vincente di Tasos Douvikas, che sigla il suo quarto centro in questo campionato con un perfetto inserimento in area di rigore.