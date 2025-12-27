sabato, 27 Dicembre , 25

Da ‘Cesare’ di Alberto Angela all’Atlante Geopolitico 2025 di Treccani, le novità in libreria

(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in...

Taiwan, terremoto di magnitudo 6,7: avvertito anche su isole Giappone

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6,7 ha...

Corte dei Conti, dal Senato via libera alla riforma

(Adnkronos) - L'aula del Senato ha approvato in...

Bari, incendio in centro logistico. Fiamme alte fino a 10 metri

(Adnkronos) - Un incendio di vaste dimensioni è...
calcio,-lecce-como-0-3,-lariani-travolgenti-con-super-nico-paz
Calcio, Lecce-Como 0-3, lariani travolgenti con Super Nico Paz

Calcio, Lecce-Como 0-3, lariani travolgenti con Super Nico Paz

AttualitàCalcio, Lecce-Como 0-3, lariani travolgenti con Super Nico Paz
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 27 dic. (askanews) – Il Como torna ad assaporare il sapore dei tre punti dopo le due sconfitte consecutive con Roma e Inter: netto 3-0 della squadra di Cesc Fabregas, oggi squalificato, sul campo del Lecce nel 17° turno di Serie A. Le reti portano la firma di Nico Paz, Jacobo Ramon e Douvikas.

Al 21′ arriva il vantaggio ospite firmato da Nico Paz: il numero 10 manda a vuoto Ramadani, si gira e calcia con forza verso la porta, trovando una deviazione involontaria di Tiago Gabriel che beffa Falcone. Nella ripresa al primo vero affondo dei lariani ecco lo 0-2: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Nico Paz inventa per Vojvoda, che mette un pallone al centro velenoso; Douvikas non colpisce, Diego Carlos non riesce nel tap-in, poi sul pallone vagante arriva Jacobo Ramon che batte Falcone al 66′. Il tris si materializza al 76′: invenzione di Nico Paz, stavolta in versione assist-man, e conclusione vincente di Tasos Douvikas, che sigla il suo quarto centro in questo campionato con un perfetto inserimento in area di rigore.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.