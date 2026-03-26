giovedì, 26 Marzo , 26

A Meloni l’interim del Turismo: “Ringrazio Santanchè”

(Adnkronos) - Giorgia Meloni assume l'interim del ministero...

Urso: “Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi”

(Adnkronos) - "La cosmetica rappresenta una componente strategica...

‘GialappaShow’, tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie

(Adnkronos) - Tra conferme e volti nuovi, torna...

Sostenibilità, Cicchiello (Anci): “Puntare su riciclo”

(Adnkronos) - “L’Unione Europea ha spostato gli obiettivi...
HomeAttualitàCalcio, l’Italia U21 travolge la Macedonia 4-0
calcio,-l’italia-u21-travolge-la-macedonia-4-0
Calcio, l’Italia U21 travolge la Macedonia 4-0
Attualità

Calcio, l’Italia U21 travolge la Macedonia 4-0

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 26 mar. (askanews) – L’Italia Under 21 batte nettamente la Macedonia del Nord 4-0 a Empoli, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria e aggancia momentanemante la Polonia in testa al raggruppamento. Successo convincente per gli azzurrini, padroni del gioco dall’inizio alla fine e capaci di costruire il risultato già nei primi minuti.

La gara si sblocca al 4′, quando Ndour svetta di testa su cross di Bartesaghi e firma l’1-0. L’Italia continua a spingere con continuità, colpendo anche un palo e una traversa con Lipani, e chiude il primo tempo in pieno controllo.

Nella ripresa arriva l’allungo decisivo: al 49′ Lipani raddoppia con un destro preciso dal limite, mentre un minuto più tardi Ekhator sfrutta al meglio un assist di Dagasso per il 3-0. Gli azzurrini non si fermano e continuano ad attaccare anche per migliorare la differenza reti nel girone.

Nel finale, all’85’, calcio di rigore per l’Italia per fallo su Fini: lo stesso attaccante trasforma e firma il poker.

Previous article
Meloni assume l’interim del Turismo e concede l’onore delle armi a Santanchè. Schlein: governo cade a pezzi
Next article
Governo, Meloni chiama Mattarella e assume interim Turismo. “Onore armi” a Santanchè

POST RECENTI

Attualità

Governo, Meloni chiama Mattarella e assume interim Turismo. “Onore armi” a Santanchè

Roma, 26 mar. (askanews) – Giorgia Meloni lascia passare 24 ore dalle dimissioni di Daniela Santanchè. Un tempo necessario a riflettere su come proseguire il...
Attualità

Meloni assume l’interim del Turismo e concede l’onore delle armi a Santanchè. Schlein: governo cade a pezzi

Roma, 26 mar. (askanews) – Giorgia Meloni lascia passare 24 ore dalle dimissioni di Daniela Santanchè. Un tempo necessario a riflettere su come proseguire il...
Attualità

Governo, Schlein: con Santanchè faida Fdi. E oggi è toccato a Fi. Si sbriciolano

Roma, 26 mar. (askanews) – Quando Santenchè dice che paga il ‘conto’ anche per altri che significa? Che "è una faida tutta interna a Fratelli...
Attualità

Governo, Schlein: governo cade a pezzi sotto sua arroganza, Meloni responsabile

Roma, 26 mar. (askanews) – "E’ un governo che sta cadendo a pezzi sotto il peso della propria arroganza". Così la segretaria del Pd Elly...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.