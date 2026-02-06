venerdì, 6 Febbraio , 26

Corea del Nord, pena di morte per chi guarda Squid Game o ascolta K-Pop

(Adnkronos) - Esecuzioni, lavori forzati e campi di...

Washington Post, in gioco le fondamenta del grande giornalismo americano: ecco perché

(Adnkronos) - I tagli al Washington Post, con...

Neurologa Cerri: “Nella Sla anche stare a tavola è terapia”

(Adnkronos) - "Ricevere una diagnosi di Sclerosi laterale...

Obesità, Khalil (Lilly Italia): “Sport e salute per un mondo più inclusivo”

(Adnkronos) - "Tra Lilly e Milano-Cortina 2026 esiste...
calcio,-maldini-alla-lazio:-“e’-la-piazza-giusta”
Calcio, Maldini alla Lazio: “E’ la piazza giusta”

Calcio, Maldini alla Lazio: “E’ la piazza giusta”

AttualitàCalcio, Maldini alla Lazio: "E’ la piazza giusta"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 6 feb. (askanews) – “Penso che questa sia la piazza giusta nel momento giusto per il salto di qualità. Sono super positivo e non vedo l’ora di cominciare. Obiettivi? L’importante è pensare partita dopo partita e non guardare tanto più in là”. Così Daniel Maldini si presenta al mondo Lazio. Già al debutto da titolare contro il Genoa, l’impatto è stato positivo e non solo per la vittoria: “Sono arrivato due settimane fa e mi sono subito trovato bene. I compagni per me sono una seconda famiglia. Non vedo l’ora di continuare gli allenamenti ed entrare nel vivo con le altre partite”. Sarà importante il feeling con Sarri: “Ho subito parlato con lui appena arrivato. Mi ha fatto capire le sue idee e quale sarà il mio ruolo. È una cosa nuova per me, ma sono pronto a lavorare”. Con gli aiuti immancabili di papà Paolo: “Ormai sono abituato da tempo al peso del cognome. I consigli sono i soliti di un papà a un figlio, mi dice sempre il suo pensiero ma alla fine a decidere sono io”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.