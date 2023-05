Calcio, Manfredi: domenica l’abbraccio di Napoli alla squadra

Calciatori oggi torneranno direttamente a Castel Volturno

Napoli, 5 mag. (askanews) – “Abbiamo deciso insieme alla società che la squadra tornasse direttamente a Castel Volturno. L’abbraccio della città alla squadra avverrà domenica”. A dirlo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all’indomani della conquista del terzo scudetto da parte dei partenopei. Domenica, alle 18, è in programma la partita, allo stadio Maradona, con la Fiorentina.

“Ci godiamo un momento di pausa, ma già si sta lavorando per domenica e per la grande cavalcata fino alla fine del campionato – ha aggiunto l’ex ministro – Questa mattina c’è stato un nuovo vertice in Prefettura per l’organizzazione di domenica, la struttura è sempre in funzione. Anche stanotte il comitato si è riunito in maniera permanente”.

“Ieri è stata una festa un po’ particolare: uno stadio pieno senza la partita e anche senza la squadra. Solo a Napoli si poteva fare una cosa del genere. Domenica, quindi, ci sarà la festa della città con la squadra, con i giocatori, con mister Spalletti e con tutto lo staff. Sarà un momento per dare loro l’abbraccio di tutta la città”, ha concluso Manfredi.

continua a leggere sul sito di riferimento