Calcio, Manfredi: grande festa condivisa con vari posti nel mondo

Napoli città-mondo che accoglie, ieri gioia collettiva

Napoli, 5 mag. (askanews) – “E’ stato un bellissimo risveglio. E’ stata una grandissima festa, con una grandissima partecipazione popolare, tantissime famiglie, bambini. E’ un momento di grande gioia collettiva che c’è stato a Napoli come in tante città italiane e nel mondo: si è festeggiato a Udine, Roma, a Milano, a New York, a Madrid, a Londra”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando della vittoria dello scudetto del Napoli.

“Tanti napoletani mi hanno mandato messaggi e immagini da tutte le parti del mondo. E’ stata davvero una grande festa collettiva a cui hanno partecipato i napoletani, ma anche tanti amici di Napoli. E’ stato veramente un momento di gioia, di felicità e non possiamo che essere contenti”, ha aggiunto.

“Napoli è una città della condivisione, dell’unione, della comunità – ha sottolineato – se si girava per la città si vedeva che non c’erano solamente tanti napoletani, ma anche tantissimi stranieri che erano venuti da fuori. Napoli ha esportato questo senso di comunità e questo senso di festa in tutta Italia e in tutto il mondo. Questa è una caratteristica di Napoli che è una ‘città-mondo’, una città accogliente, che condivide tutto quello che ha. Anche quando ha avuto poco l’ha sempre condiviso con gli altri. Adesso ha avuto questa gioia ed è stata una gioia condivisa con tutti”, ha concluso Manfredi.

