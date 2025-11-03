calcio,-milan-roma-1-0,-allegri:-“vittoria-di-squadra”

lunedì, 3 Novembre , 25

Israele, di 3 militari i corpi degli ultimi ostaggi restituiti da Hamas

(Adnkronos) - I rappresentanti militari hanno informato le...

Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela

(Adnkronos) - Donald Trump ha inviato segnali contrastanti...

Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

(Adnkronos) - Lutto per Laura Pausini. Lo zio...

Terremoto in Afghanistan, almeno 20 morti e 320 feriti

(Adnkronos) - Il potente terremoto di magnitudo 6,3...
AttualitàCalcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: "Vittoria di squadra"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 3 nov. (askanews) – Nella gara a chi si nasconde meglio  Allegri che dice “l’obiettivo è la Champions”, Gasperini che ribatte “allo scudetto non ci penso”  il Milan smette di giocare a nascondino. Dopo Napoli e il quasi colpo a Torino, i rossoneri battono anche la Roma (1-0) e agganciano Inter e giallorossi a un punto dalla vetta. Decide Pavlovic al 39′, dopo un lungo dominio romanista. Nella ripresa, il Diavolo spreca tanto ma chiude grazie a un Maignan tornato “magic”, capace di parare un rigore a Dybala. Il tecnico rossonero riconosce i limiti iniziali: “Primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, poi ci siamo sistemati meglio e nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Ci è mancata precisione per chiuderla, ma sono contento della crescita mentale. Bartesaghi e De Winter hanno reagito, Nkunku e Leao hanno dato profondità”. L’allenatore giallorosso non fa drammi: “Abbiamo creato tanto e giocato un primo tempo importante. Ci è mancato solo il centimetro. Peccato per l’infortunio di Dybala: tornerà dopo la sosta. Sbagliamo troppo nel finale, serve più cattiveria per portare a casa partite così”. Sul fondo della scena, il ricordo di Giovanni Galeone, mentore di entrambi. Allegri: “Da lui ho imparato tutto, anche i principi difensivi. Era un uomo vero”. Roma, 2 nov. (askanews) – Gasperini: “Una volta mi rimproverò perché mi accontentavo del pareggio: mi insegnò che si gioca fino all’ultimo”.

