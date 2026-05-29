calcio,-mondiali-2026,-messi-guida-l’argentina-campione-in-carica

Roma, 29 mag. (askanews) – Lionel Messi guiderà l’Argentina ai Mondiali del 2026. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per la rassegna iridata, confermando il fuoriclasse argentino come capitano della nazionale campione del mondo in carica.

Per Messi, che compirà 39 anni il mese prossimo, sarà la sesta partecipazione a un Mondiale. L’attaccante argentino è stato incluso nella rosa nonostante un recente problema al bicipite femorale sinistro e guiderà ancora una volta un gruppo ricco di protagonisti del trionfo in Qatar 2022.

La selezione albiceleste presenta poche sorprese e mantiene l’ossatura della squadra che quattro anni fa conquistò il titolo mondiale. Tra le esclusioni più rilevanti spicca quella di Franco Mastantuono, giovane centrocampista del Real Madrid, rimasto fuori dalla lista definitiva. Assente anche Giovani Lo Celso del Real Betis.

L’Argentina si presenterà così al Mondiale nordamericano con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato in Qatar, affidandosi ancora all’esperienza e alla leadership di Messi.

I convocati

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marsiglia), Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Lione), Marcos Acuña (River Plate).

Centrocampisti: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Roma), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Guido Rodríguez (Betis), Thiago Almada (Lione), Nicolás González (Juventus).

Attaccanti: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Ángel Di María (Benfica), Paulo Dybala (Roma), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Como).