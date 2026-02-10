calcio,-napoli-como-6-7-dcr-lariani-in-semifinale-di-coppa

Roma, 10 feb. (askanews) – Il Como passa al Maradona 7-6 ai rigori (1-1 i regolamentari) e conquista la semifinale di Coppa Italia. Primo tempo equilibrato al Maradona con il Como a fare la partita e il Napoli che prova ad innescare Hojlund in profondità. Timidi tentativi di Nico Paz prima del vantaggio della squadra di Fabregas: Smolcic è contrastato fallosamente da Olivera su cross di Valle, per l’arbitro è rigore che Baturina trasforma. Nella ripresa, al primo affondo Vergara pareggia su assist di Hojlund. Si va ai calci di rigore. Nella sequenza sbagliano Lukaku e Perrone. Poi dal dischetto va Lobotka con Butez che para. Finisce 7-6 e Napoli eliminato