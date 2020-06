Calcio, Napoli: domenica l’ultima di Callejon?

Il contratto dell’attaccante spagnolo va in scadenza a fine giugno e il club di De Laurentiis, dopo il rifiuto del rinnovo prima del Covid, non ha fatto una proposta nemmeno per il prolungamento di questa stagione

