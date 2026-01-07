calcio,-napoli-verona-2-2,-gli-azzurri-frenano-al-maradona

Roma, 7 gen. (askanews) – Finisce 2-2 al Maradona tra il Napoli ed il Verona. Partita sempre in salita per gli azzurri sotto 2-0 alla fine del primo tempo e poi autori di quattro gol (due annullati) per riprendere il match.

Primo tempo difficile per gli azzurri, chiuso sotto di due gol per le reti di Frese e Orban (su rigore), la squadra azzurra cambia passo nella ripresa. Al 54′ McTominay riapre la gara di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi aumenta la pressione offensiva con gli ingressi di Spinazzola, Marianucci e Lucca. Il Verona resiste e trova anche il pari con Hojlund, annullato per tocco di mano, così come viene cancellato un gol di McTominay per fuorigioco. All’82’ arriva però il 2-2: cross di Marianucci e destro secco di Di Lorenzo sul primo palo. Nel finale, con diversi cambi da entrambe le parti, le due squadre restano in equilibrio mentre il Napoli continua a spingere alla ricerca del sorpasso. Nel finale il Verona ha il pallone della vittoria con Giovane che ci prova con una sorta di pallonetto ma calcia a lato