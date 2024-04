Calcio, Ndicka colto da malore: sospesa Udinese-Roma

Partita fermata al 73′ sull’1-1, il difensore è uscito dal campo cosciente

Roma, 14 apr. (askanews) – Il match tra Udinese e Roma è stato sospeso a circa un quarto d’ora dal termine per un malore accusato da Ndicka, uscito cosciente. Al 23′ Pereyra aveva firmato il vantaggio per i friulani, poi il pari di Lukaku a metà ripresa (1-1). Al 73′ l’episodio: grande spavento per il difensore ivoriano che accusa un malore, poi esce dal campo in barella e rasserena De Rossi con l’ok del pollice alto, ma i giocatori non se la sentono di continuare. I giocatori sono rimasti in campo spiegando la loro decisione anche ai tifosi. Ndicka è uscito cosciente, facendo il segno del pollice alto a De Rossi, ma i suoi compagni non se la sentono di proseguire. Grande comprensione ovviamente anche da parte dell’Udinese e del pubblico che ha riservato un applauso scrosciante al difensore ivoriano. La partita, nel giorno in cui sarà deciso il proseguimento, riprenderà dal minuto 72. E’ plausibile nelle prossime 24 ore ma anche a data da destinarsi considerati gli impegni europei della Roma.