calcio,-paolo-maldini-nuovo-direttore-tecnico-della-nazionale

Milano, 11 lug. (askanews) – Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, dichiarando anche che Leonardo sarà in Nazionale in qualità di Advisor. Si ricompone la coppia Maldini-Leonardo che già aveva lavorato assieme al Milan. Con la nomina di Paolo Maldini adesso l’argomento caldo diventa il futuro ct che erediterà la panchina occupata da Silvio Baldini nelle ultime due amichevoli e, prima di lui, da Gennaro Gattuso. Paolo Maldini arriva in Azzurro con un ruolo fortemente decisionale e dunque sarà proprio lui, in concerto con Malagò, a scegliere il nome dell’allenatore.