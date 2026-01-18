calcio,-parma-genoa-0-0,-gli-emiliani-non-sfondano

Roma, 18 gen. (askanews) – Altro 0-0 per il Parma dopo quello col Napoli. Al Tardini il Genoa approccia meglio il match e cerca il gol con Colombo, fermato due volte da Corvi. I padroni di casa si scuotono con un’iniziativa del solito Bernabè, il cui sinistro da fuori è disinnescato da Leali. Nella ripresa la squadra di Cuesta ci prova con più convinzione. Non crea però grandi occasioni e nel finale rischia ancora su Colombo: Corvi gli sbarra di nuovo la strada e legittima il premio di mvp del match