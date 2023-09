Calcio, Paul Pogba positivo al testosterone

Lo scorso 20 agosto dopo la prima di campionato con l’Udinese

Roma, 11 set. (askanews) – Paul Pogba positivo ad un test antidoping. E’ questa la clamorosa ultim’ora raccontata da corriere.it, secondo cui il Polpo della Juventus è risultato positivo ad un controllo effettuato lo scorso 20 agosto dopo la prima di campionato con l’Udinese. Le analisi effettuato, si legge, hanno rivelato tracce nel sangue di testosterone. Il controllo cui è stato sottoposto Paul Pogba è avvenuto il 20 agosto scorso, alla prima giornata di campionato, quando la Juventus era impegnata a Udine. Nel corso di quella gara il centrocampista francese era rimasto tutta la partita in panchina In un’intervista pubblicata stamattina da Al Jazeera, Pogba aveva parlato dei problemi affrontati nell’ultima stagione: “Voglio far rimangiare le parole ai critici e dimostrare di non essere debole. Non mi arrenderò mai”. E sul caso estorsioni che ha portato alla denuncia del fratello Mathias: “Ho pensato di non giocare più, il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia”.