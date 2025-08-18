lunedì, 18 Agosto , 25
Calcio, per Lukaku infortunio serio: tre mesi di stop

Roma, 18 ago. (askanews) – Infortunio serio per Romelu Lukaku. Il belga, che era uscito anzitempo nell’ultima amichevole del Napoli contro l’Olympiacos, ha rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e ha bisogno ora di un’ulteriore consulenza chirurgica per capire meglio l’entità dello stop e i tempi di recupero ma si teme per il giocatore un probabile stop di almemo 3 mesi. Il Napoli ora tornerà sul mercato per trovare un nuovo attaccante e c’è la possibilità che Lukaku non venga inserito nelle liste ufficiali, in particolare quella Champions, in attesa di un suo completo recupero.

