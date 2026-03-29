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Calcio, playoff Mondiali: Turpin arbitrerà Italia-Bosnia
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Calcio, playoff Mondiali: Turpin arbitrerà Italia-Bosnia

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Roma, 29 mar. (askanews) – Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la finale dei playoff Mondiali tra Italia e Bosnia Erzegovina, in programma martedì prossimo a Zenica.

L’UEFA ha annunciato la designazione dell’esperto arbitro, affiancato da una squadra quasi interamente francese: assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, Var Jérôme Brisard e assistente Var Willy Delajod. Quarto ufficiale sarà lo spagnolo José Maria Sanchez.

Per Turpin si tratta del sesto incontro con l’Italia: nei precedenti cinque, il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte azzurre. Il ricordo più significativo risale al 24 marzo 2022, quando l’arbitro francese diresse la semifinale playoff persa 1-0 contro la Macedonia del Nord a Palermo, costata agli Azzurri l’esclusione dal Mondiale.

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