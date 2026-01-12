calcio,-real-madrid-esonera-xabi-alonso,-arbeloa-nuovo-allenatore

lunedì, 12 Gennaio , 26

Serie A, oggi Juve-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

Real Madrid, Xabi Alonso non è più l’allenatore

Trump versus Powell, il lungo duello tra tycoon e banchiere

Ue: a Roma incontro su riforme europee nel ricordo di David Sassoli

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 12 gen. (askanews) – Clamoroso da Madrid. Xabi Alonso non è più il tecnico dei blancos. Lo ha annunciato con un comunicato la società madridista. “Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra – è scritto in una nota – Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita”. Contestualmente all’annuncio dell’esonero dunque il club di Perez svela il nome del nuovo allenatore: “Il Real Madrid annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra. Álvaro Arbeloa è l’allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l’intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020”.

