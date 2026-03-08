domenica, 8 Marzo , 26

Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Derby di Milano nella 28esima giornata...

Gp Australia, ordine d’arrivo. Le classifiche del Mondiale

(Adnkronos) - L'ordine d'arrivo del Gp d'Australia, prima...

Iran, Trump e il ruolo di Putin: “No problem”. Il messaggio Usa a Mosca: lo scenario

(Adnkronos) - "Non cambia nulla". Per Donald Trump,...

Gp Australia, trionfo Russell e doppietta Mercedes davanti alle Ferrari

(Adnkronos) - George Russell trionfa nel Gp d'Australia,...
HomeAttualitàCalcio, risultati di A: La Juve a -1 dalla Champions
calcio,-risultati-di-a:-la-juve-a-1-dalla-champions
Calcio, risultati di A: La Juve a -1 dalla Champions
Attualità

Calcio, risultati di A: La Juve a -1 dalla Champions

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Juventus-Pisa 4-0

28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, domenica 8 marzo 12.30 Lecce-Cremonese, 15.00 Bologna-Verona, 15.00 Fiorentina-Parma, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo.

Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 33, Cagliari, Torino 30, Genoa 27, Cremonese, Lecce, Fiorentina 24, Pisa e Verona 15.

29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.00 Napoli – Lecce, 20.45 Udinese – Juventus domenica 15 marzo 12.30 Verona – Genoa, 15.00 Pisa – Cagliari, 15.00 Sassuolo – Bologna, 18.00 Como – Roma, 20.45 Lazio – Milan lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina.

Previous article
Le prime pagine di domenica 8 marzo 2026

POST RECENTI

Attualità

Iran, Trump: “Meloni è mia amica e una grande leader, cerca sempre aiutare”

Roma, 8 mar. (askanews) – La premier Giorgia Meloni "cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica. Penso sia una grande...
Attualità

Lonely Planet, UlisseFest 2026 approda a Genova

Milano, 7 mar. (askanews) – Nel 2026 il "Lonely Planet UlisseFest – La festa del viaggio" sceglie Genova. Dal 10 al 12 luglio la città...
Attualità

Iran, Netanyahu: la guerra continuerà senza sosta

Roma, 7 mar. (askanews) – La guerra contro l’Iran continuerà senza sosta e senza compromessi, e per il popolo iraniano si avvicina "il momento della...
Attualità

Iran, Schlein: Italia deve insistere per cessate il fuoco immediato

Roma, 7 mar. (askanews) – "L’Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.