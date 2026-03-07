sabato, 7 Marzo , 26

Iran, Meloni: “Italia non in guerra e non intende diventarne parte”

(Adnkronos) - "La nostra linea è molto chiara:...

Sei Nazioni, Italrugby nella storia: Inghilterra battuta per la prima volta

(Adnkronos) - Vittoria storica per l'Italia del rugby...

Bergamo, 26enne colpita con una spranga e violentata per ore

(Adnkronos) - Colpita con una spranga e violentata...

Antonella Clerici: “Bisogna sporcarsi di sugo…”. Il messaggio a Cattelan? Cosa è successo

(Adnkronos) - "Per essere nazional-popolari e arrivare al...
Calcio, risultati di A: l’Atalanta manca il sorpasso alla Juve
Calcio, risultati di A: l’Atalanta manca il sorpasso alla Juve

Roma, 7 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Atalanta-Udinese 2-2

28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, 20.45 Juventus-Pisa, domenica 8 marzo 12.30 Lecce-Cremonese, 15.00 Bologna-Verona, 15.00 Fiorentina-Parma, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo.

Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma, Como 51, Juventus 47, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 33, Cagliari, Torino 30, Genoa 27, Cremonese, Lecce, Fiorentina 24, Pisa e Verona 15.

29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.00 Napoli – Lecce, 20.45 Udinese – Juventus domenica 15 marzo 12.30 Verona – Genoa, 15.00 Pisa – Cagliari, 15.00 Sassuolo – Bologna, 18.00 Como – Roma, 20.45 Lazio – Milan lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina.

