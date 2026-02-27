sabato, 28 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Gianluca Grignani ‘dissa’ Laura Pausini sul palco: cosa ha detto

(Adnkronos) - Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata...

È morto Neil Sedaka, addio alla leggenda del pop americano

(Adnkronos) - Il cantautore, pianista e compositore statunitense...

Sanremo 2026, Aiello chi è: la cover con Leo Gassmann

(Adnkronos) - Aiello sarà tra i protagonisti della...

Alessandro Gassmann, lo sfogo dopo Morandi sul palco: “Mi rode il c**o”

(Adnkronos) - Alessandro Gassmann vede Gianni Morandi a...
HomeAttualitàCalcio, risultati di A, Parma-Cagliari pari salvezza
calcio,-risultati-di-a,-parma-cagliari-pari-salvezza
Calcio, risultati di A, Parma-Cagliari pari salvezza
Attualità

Calcio, risultati di A, Parma-Cagliari pari salvezza

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 27 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 27esima giornata dopo Parma-Cagliari 1-1

27^ GIORNATA Parma-Cagliari 1-1, sabato 28 febbraio ore 15 Como-Lecce, ore 18 Verona-Napoli, ore 20.45 Inter-Genoa, domenica 1 marzo ore 12.30 Cremonese-Milan, ore 15 Sassuolo-Atalanta, ore 18 Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-Juventus, lunedì 2 marzo ore 18.30 Pisa-Bologna, ore 20.45 Udinese-Fiorentina.

Classifica: Inter 64, Milan 54, Napoli, Roma 50, Juventus 46, Como, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Torino, Genoa 27, Cremonese, Lecce, Fiorentina 24, Pisa e Verona 15.

28^ GIORNATA venerdì 6 marzo 20.45 Napoli-Torino, sabato 7 marzo 15.00 Cagliari Como, 18.00 Atalanta Udinese, 20.45 Juventus Pisa, domenica 8 marzo 12.30 Lecce Cremonese, 15.00 Bologna Verona, 15.00 Fiorentina Parma, 18.00 Genoa Roma, 20.45 Milan Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio Sassuolo.

Previous article
Sanremo, il bacio saffico censurato, Morandi che sorpresa! Poi Cristina D’Avena rock: i momenti clou della serata delle cover
Next article
Tonypitony l’unico headliner italiano agli I-DAYS 2026

POST RECENTI

Attualità

Trump ordina alle agenzie federali lo stop all’Ia di Anthropic

Roma, 27 feb. (askanews) – Donald Trump ha ordinato "a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente qualsiasi utilizzo della...
Attualità

Tonypitony l’unico headliner italiano agli I-DAYS 2026

Sanremo, 27 feb. (askanews) – È lui, Tonypitony, l’unico artista italiano che si esibirà da headliner durante dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. L’appuntamento con...
Attualità

Sanremo, spunta Gianni Morandi e canta col figlio Tredici Pietro

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Tredici Pietro canta il padre Gianni Morandi nella serata delle cover e dei duetti "Vita" e con un colpo di...
Attualità

Sanremo, è la serata delle cover e dei duetti (segui la diretta askanews)

Roma, 27 feb. (askanews) – Festival di Sanremo quarta serata, quella delle cover e dei duetti. Co-conduttrice, insieme a Laura Pausini e Carlo Conti, è...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.