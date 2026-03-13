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Calcio, risultati di A: Torino scatto salvezza
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Calcio, risultati di A: Torino scatto salvezza

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Roma, 13 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 29esima giornata di serie A dopo Torino-Parma 4-1

29esima giornata Torino – Parma 4-1, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.00 Napoli – Lecce, 20.45 Udinese – Juventus, domenica 15 marzo 12.30 Verona – Genoa, 15.00 Pisa – Cagliari, 15.00 Sassuolo – Bologna, 18.00 Como – Roma, 20.45 Lazio – Milan lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina.

Classifica: Inter 67, Milan 60, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.

30esima giornata venerdì 20 marzo 18.30 Cagliari – Napoli, 20.45 Genoa – Udinese sabato 21 marzo 15.00 Parma – Cremonese, 18.00 Milan – Torino, 20.45 Juventus – Sassuolo, domenica 22 marzo 12.30 Como – Pisa, 15.00 Atalanta – Verona, 15.00 Bologna – Lazio, 18.00 Roma – Lecce, 20.45 Fiorentina – Inter

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