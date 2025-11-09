domenica, 9 Novembre , 25

Firenze, rissa tra giovanissimi fuori da discoteca: 17enne accoltellato alla schiena

(Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è...

Roma-Udinese oggi, match in diretta

(Adnkronos) - La Roma in campo oggi 9...

Trump: “Grazie ai dazi ogni americano riceverà bonus di 2mila dollari”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Vannacci ‘riscrive’ le leggi razziali: bufera social, endorsement di Caio Mussolini

(Adnkronos) - Sulla pagina Facebook, Roberto Vannacci, l'ex...

Calcio, Risultati e classifica, Bologna a -1 dalla vetta

AttualitàCalcio, Risultati e classifica, Bologna a -1 dalla vetta
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 9 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Genoa-Fiorentina 2-2, Bologna-Napoli 2-0

Pisa-Cremonese 1-0, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Atalanta-Sassuolo 0-3, Genoa-Fiorentina 2-2, Bologna-Napoli 2-0, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.

Classifica: Napoli, Milan 22, Bologna, Inter, Roma 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5.

Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20.45 Napoli-Atalanta, domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma, ore 15 Cremonese-Roma, ore 18 Lazio-Lecce, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como, ore 20.45 Sassuolo-Pisa.

