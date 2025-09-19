calcio,-risultati-e-classifica:-cagliari-prima-vittoria

venerdì, 19 Settembre , 25

Roma, 19 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lecce-Cagliari 1-2:

Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, sabato Bologna-Genoa, ore 18 Verona-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa.

Classifica: Juventus, Napoli 9, Udinese, Cremonese, Cagliari 7, Roma, Milan 6, Atalanta 5, Torino, Como 4, Inter, Lazio, Bologna, Sassuolo 3, Fiorentina, Genoa 2, Pisa, Lecce, Parma 1.

Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Cagliari-Inter, domenica 28 settembre ore 12.30 Sassuolo-Udinese, ore 15 Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, ore 18 Lecce-Bologna, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio.

