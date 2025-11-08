sabato, 8 Novembre , 25

Peppe Vessicchio, quando non partecipò a Sanremo: il caso nel 2024

(Adnkronos) - La storia di Peppe Vessicchio, morto...

Tumori, Schillaci: “Lotta contro il cancro priorità di Governo e ministero Salute”

(Adnkronos) - "La presenza del presidente Mattarella testimonia...

Peppe Vessicchio, c’è anche una storica sentenza che porta il suo nome

(Adnkronos) - Il maestro Beppe Vessicchio, morto oggi...

Raffaella Fico è incinta, l’annuncio a Verissimo: “Ho trovato il vero amore”

(Adnkronos) - Raffaella Fico è incinta. "Per me è...
Calcio, Risultati e classifica, Como al sesto posto

Roma, 8 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

Pisa-Cremonese 1-0, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Parma-Milan, domenica 9 novembre ore 12.30 Atalanta-Sassuolo, ore 15 Genoa-Fiorentina, Bologna-Napoli, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.

Classifica: Napoli 22, Inter, Milan, Roma 21, Bologna, Juventus, Como 18, Lazio, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta, Sassuolo, Torino 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma 7, Genoa, Verona 6, Fiorentina 4

Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20.45 Napoli-Atalanta, domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma, ore 15 Cremonese-Roma, ore 18 Lazio-Lecce, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como, ore 20.45 Sassuolo-Pisa.

