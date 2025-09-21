calcio,-risultati-e-classifica.-cremonese-e-atalanta-quinte

domenica, 21 Settembre , 25

Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello: “Emozione incredibile”

(Adnkronos) - Leonardo Colavita insieme a Ibrahim Badawi...

Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia

(Adnkronos) - Estate al capolinea e allerta maltempo...

Serie A, Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il derby ai giallorossi. Torino-Atalanta 0-3, decide Krstovic

(Adnkronos) - Lorenzo Pellegrini decide il derby della...

Si lancia dalla cima del Monte Mezza, morto base jumper 43enne

(Adnkronos) - Un base jumper di 43 anni,...
Roma, 21 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Atalanta 0-3, Cremonese-Parma 0-0.

Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3, Lazio-Roma 0-1, Cremonese-Parma 0-0, Torino-Atalanta 0-3, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa.

Classifica: Juventus 10, Napoli, Milan, Roma 9, Cremonese e Atalanta 8, Udinese, Cagliari 7, Bologna 6, Torino, Como 4, Inter, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina, Parma 2, Pisa, Lecce 1.

Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Cagliari-Inter, domenica 28 settembre ore 12.30 Sassuolo-Udinese, ore 15 Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, ore 18 Lecce-Bologna, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio.

