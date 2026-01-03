sabato, 3 Gennaio , 26
Calcio, risultati e classifica di Serie A, scatto Sassuolo

Calcio, risultati e classifica di Serie A, scatto Sassuolo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 3 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1.

Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, ore 18 Juventus-Lecce, ore 20.45 Atalanta-Roma, domenica 4 gennaio ore 12.30 Lazio-Napoli, ore 15 Fiorentina-Cremonese, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna.

Classifica: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 31, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo 23, Atalanta, Udinese 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa 12, Fiorentina 9

Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20.45 Sassuolo-Juventus, mercoledì 7 gennaio ore 18.30 Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, ore 20.45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter, Torino-Udinese, giovedì 8 gennaio ore 18.30 Cremonese-Cagliari, ore 20.45 Milan-Genoa.

Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

