sabato, 8 Novembre , 25

Formula 1, Norris in pole in Brasile. Secondo Antonelli e terzo Leclerc

(Adnkronos) - Lando Norris dopo aver vinto la...

Peppe Vessicchio, accanto a lui la moglie Enrica e la figlia Alessia: una 'famiglia al femminile'

(Adnkronos) - Una vita trascorsa nel segno della...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 8 novembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Peppe Vessicchio, Maria De Filippi: "Un maestro di vita, non solo d'orchestra"

(Adnkronos) - "È difficile crederci. Mi sembra impossibile"....
Calcio, Risultati e classifica, La Juve non aggancia la Champions

Calcio, Risultati e classifica, La Juve non aggancia la Champions

Roma, 8 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Juventus-Torino 0-0

Pisa-Cremonese 1-0, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0, Juventus-Torino 0-0, ore 20.45 Parma-Milan, domenica 9 novembre ore 12.30 Atalanta-Sassuolo, ore 15 Genoa-Fiorentina, Bologna-Napoli, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.

Classifica: Napoli 22, Inter, Milan, Roma 21, Juventus 19 Bologna, Como 18, Lazio, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta, Sassuolo 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma 7, Genoa, Verona 6, Fiorentina 4

Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20.45 Napoli-Atalanta, domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma, ore 15 Cremonese-Roma, ore 18 Lazio-Lecce, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como, ore 20.45 Sassuolo-Pisa.

