lunedì, 15 Settembre , 25

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cresce e va in...

Venezuela, Maduro: “Usa preparano aggressione militare, ci difenderemo”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti preparano "un'aggressione" di...

Con t-shirt ‘Bella ciao’ contestano Valditara a Fermo, cacciati dai presenti

(Adnkronos) - Contestazione al ministro dell'Istruzione e del Merito...

Matteo Franzoso non ce l’ha fatta, morto lo sciatore 25enne caduto in allenamento

(Adnkronos) - Si è spenta in una clinica...
calcio,-risultati-e-classifica-serie-a.-juventus-in-testa
Calcio, risultati e classifica serie A. Juventus in testa

Calcio, risultati e classifica serie A. Juventus in testa

AttualitàCalcio, risultati e classifica serie A. Juventus in testa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Juventus-Inter 4-3:

Terza giornata: Cagliari-Parma 2-0, Juventus-Inter 4-3, ore 20.45 Fiorentina-Napoli, domenica 14 settembre ore 12.30 Roma-Torino, ore 15 Atalanta-Lecce, Pisa-Udinese, domenica 14 settembre ore 18 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Milan-Bologna lunedì 15 settembre ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Como-Genoa.

Classifica: Juventus 9, Napoli, Cremonese, Roma 6, Udinese, Cagliari 4, Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna 3, Atalanta, Fiorentina 2, Pisa, Genoa, Lecce, Verona, Torino, Parma 1, Sassuolo 0

Quarta giornata: venerdì 19 settembre ore 20.45 Lecce-Cagliari, sabato 20 settembre ore 15 Bologna-Genoa, ore 18 Verona-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.