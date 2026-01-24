calcio,-risultati-serie-a.-cagliari-scatto-salvezza

sabato, 24 Gennaio , 26

Fiorentina-Cagliari 1-2, Kilicsoy e Palestra stendono la Viola

(Adnkronos) - Cagliari corsaro a Firenze. Oggi, sabato...

Afghanistan, Meloni: “Stupore per parole Trump su soldati Nato, non sono accettabili”

(Adnkronos) - "Il Governo italiano ha appreso con...

ANGUILLARA CHOC, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa

(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos sono stati...

Serie A, oggi Lecce-Lazio – Diretta

(Adnkronos) - La Lazio torna in campo in...
Roma, 24 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Fiorentina-Cagliari 1-2.

Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, ore 20.45 Lecce-Lazio, domenica 25 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Cremonese, ore 15 Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, ore 18 Juventus-Napoli, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese.

Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Cagliari 25, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 24, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14.

Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.45 Lazio-Genoa, sabato 31 gennaio ore 15 Pisa-Sassuolo, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1° febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan.

