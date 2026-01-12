lunedì, 12 Gennaio , 26

Dieta per il cervello, bocciate carne e bevande zuccherate: lo studio

(Adnkronos) - Quando si parla di alimentazione e...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 12 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Juve-Cremonese, rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso. Cos’è successo

(Adnkronos) - Subito un episodio arbitrale in Juventus-Cremonese....

Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta

(Adnkronos) - Sono in corso le ricerche di...
Calcio, risultati serie A, Genoa scatto salvezza

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 12 gen. (askanews) – Questo il riepilogo dei risultati e la classifica di serie A dopo Genoa-Cagliari 3-0

Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0, Lecce-Parma 1-2, Fiorentina-Milan 1-1, Verona-Lazio 0-1, Inter-Napoli 2-2, Genoa-Cagliari 3-0, ore 20.45 Juventus-Cremonese.

Classifica: Inter 43, Milan 40, Roma, Napoli 39, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari, Genoa 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Verona, Pisa 13.

Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

Ventunesima giornata: venerdì 16 gennaio ore 20.45 Pisa-Atalanta, sabato 17 gennaio ore 15 Udinese-Inter, ore 18 Napoli-Sassuolo, ore 20.45 Cagliari-Juventus, domenica 18 gennaio ore 12.30 Parma-Genoa, ore 15 Bologna-Fiorentina, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como.

