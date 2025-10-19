Calcio, risultati serie A: il Bologna è quarto

Roma, 19 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cagliari-Bologna 0-2, Genoa-Parma 0-0
Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Como-Juventus 2-0, Cagliari-Bologna 0-2, Genoa-Parma 0-0, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese.
Classifica: Napoli, Roma, Inter 15, Milan, Bologna 13, Como, Juventus 12, Atalanta, Sassuolo 10, Cremonese 9, Cagliari, Udinese, Torino 8, Lazio 7, Lecce, Parma 6, Verona 4, Fiorentina, Pisa, Genoa 3,
Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20.45 Milan-Pisa, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus.