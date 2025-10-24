venerdì, 24 Ottobre , 25

Calcio, risultati serie A, Il Milan avanza piano

Roma, 24 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Milan-Pisa 2-2

Ottava giornata: Milan-Pisa 2-2, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus.

Classifica: Milan 17, Napoli, Roma, Inter 15, Bologna 13, Como, Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo, Cremonese 10, Cagliari, Udinese, Torino, Lazio 8, Lecce, Parma 6, Verona, Pisa 4, Fiorentina, Genoa 3.

Nona giornata: martedì 28 ottobre ore 18.30 Lecce-Napoli, ore 20.45 Atalanta-Milan, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese, Roma-Parma, ore 20.45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, giovedì 30 ottobre ore 18.30 Cagliari-Sassuolo, ore 20.45 Pisa-Lazio.

