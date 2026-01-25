domenica, 25 Gennaio , 26

Gabbia spinge Malen, Gasperini chiede rigore: episodio arbitrale in Roma-Milan

(Adnkronos) - Proteste in Roma-Milan. Oggi, domenica 25...

Napoli, Conte contro il Var: “Errori difficili da accettare, serve onestà per calcio pulito”

(Adnkronos) - Antonio Conte mastica amaro dopo Juventus-Napoli....

“Spacchiamo il vetro”, agenti Ice minacciano i giornalisti di In mezz’ora

(Adnkronos) - ''Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo...

Serie A, oggi Roma-Milan – Diretta

(Adnkronos) - Sfida d'alta classifica nella 22esima giornata...
Calcio, risultati serie A: la Juventus è quarta

Roma, 25 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Juventus-Napoli 3-0

Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, Sassuolo-Cremonese 1-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Juventus-Napoli 3-0, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese.

Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma e Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Sassuolo e Udinese 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14.

Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.45 Lazio-Genoa, sabato 31 gennaio ore 15 Pisa-Sassuolo, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1 febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan.

