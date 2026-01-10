sabato, 10 Gennaio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Iran, Wsj: possibile attacco Usa, Trump avvia ‘discussioni preliminari’

(Adnkronos) - L’amministrazione statunitense avrebbe avviato "discussioni preliminari"...

“Soldati Usa in Venezuela con la super arma”, il racconto (o la bufala) vola sui social

(Adnkronos) - Un'arma misteriosa usata dalla Delta Force...

Siria, media: elicotteri Usa colpiscono ex avamposti Isis

(Adnkronos) - Elicotteri statunitensi hanno colpito obiettivi nell’area...

Calcio, risultati serie A: la Roma seconda in classifica

Roma, 10 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Sassuolo 2-0

Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, ore 20.45 Atalanta-Torino, domenica 11 gennaio ore 12.30 Lecce-Parma, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese.

Classifica: Inter 42, Milan, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 28, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina, Verona, Pisa 13.

Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

Ventunesima giornata: venerdì 16 gennaio ore 20.45 Pisa-Atalanta, sabato 17 gennaio ore 15 Udinese-Inter, ore 18 Napoli-Sassuolo, ore 20.45 Cagliari-Juventus, domenica 18 gennaio ore 12.30 Parma-Genoa, ore 15 Bologna-Fiorentina, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como.

