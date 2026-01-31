sabato, 31 Gennaio , 26

Scontri corteo Askatasuna, in un video agente accerchiato e preso a calci e pugni

(Adnkronos) - Un video choc in cui si...

Report, nelle chat Ranucci-Boccia il “giro gay”

(Adnkronos) - E' polemica sullo scambio di whatsapp...

Askatasuna, troupe Rai aggredita a Torino da antagonisti

(Adnkronos) - Aggressione ad una troupe della Rai...

Chirurgia, salvare la mano da trauma o malattia. Al San Camillo di Roma il centro d’élite

(Adnkronos) - Ricollegare arterie, vene e nervi, anche...
Calcio, risultati serie A: Lazio ottava
Calcio, risultati serie A: Lazio ottava

Calcio, risultati serie A: Lazio ottava

Calcio, risultati serie A: Lazio ottava
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 31 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Pisa-Sassuolo 1-3

Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1 febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan.

Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese, Sassuolo 29, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14.

Ventiquattresima giornata, venerdì 6 febbraio ore 20.45 Verona-Pisa, sabato 7 febbraio ore 18 Genoa-Napoli, ore 20.45 Fiorentina-Torino, domenica 8 febbraio ore 12.30 Bologna-Parma, ore 15 Lecce-Udinese, ore 18 Sassuolo-Inter, ore 20.45 Juventus-Lazio, lunedì 9 febbraio ore 18.30 Atalanta-Cremonese, ore 20.45 Roma-Cagliari. 18 febbraio ore 20.45 Milan-Como

