venerdì, 30 Gennaio , 26

Australian Open, oggi finale Sabalenka-Rybakina: orario tv e streaming

(Adnkronos) - Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in...

Sciopero del trasporto aereo oggi 31 gennaio, chi si ferma e quando

(Adnkronos) - Possibili disagi nella giornata di oggi,...

Ucraina, la ‘diga’ rischia di cedere: Kiev in difficoltà, l’analisi

(Adnkronos) - Dopo 4 anni di guerra, la...

Iran, Trump e il giallo dell’ultimatum. Teheran: “Sì a negoziati sul nucleare”

(Adnkronos) - Donald Trump ha inviato un ultimatum...
calcio,-risultati-serie-a,-lazio-ottava
Calcio, Risultati serie A, Lazio ottava

Calcio, Risultati serie A, Lazio ottava

AttualitàCalcio, Risultati serie A, Lazio ottava
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lazio-Genoa 3-2

Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, sabato 31 gennaio ore 15 Pisa-Sassuolo, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1 febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan.

Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo, 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14.

Ventiquattresima giornata, venerdì 6 febbraio ore 20.45 Verona-Pisa, sabato 7 febbraio ore 18 Genoa-Napoli, ore 20.45 Fiorentina-Torino, domenica 8 febbraio ore 12.30 Bologna-Parma, ore 15 Lecce-Udinese, ore 18 Sassuolo-Inter, ore 20.45 Juventus-Lazio, lunedì 9 febbraio ore 18.30 Atalanta-Cremonese, ore 20.45 Roma-Cagliari. 17 o 18 febbraio Milan-Como

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.