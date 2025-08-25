calcio,-risultati-serie-a:-l’inter-vola-in-testa

lunedì, 25 Agosto , 25

Roma, 25 ago. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della prima giornata di serie A:

Prima giornata: Sassuolo-Napoli 0-2, Genoa-Lecce 0-0, Milan-Cremonese 1-2, Roma-Bologna 1-0, Cagliari-Fiorentina 1-1, Como-Lazio 2-0, Atalanta-Pisa 1-1, Juventus-Parma 2-0, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0.

Classifica: Inter, Napoli, Juventus, Como, Cremonese, Roma 3, Pisa, Udinese, Fiorentina, Atalanta, Cagliari, Verona, Lecce, Genoa 1, Milan, Bologna, Sassuolo, Lazio, Parma, Torino 0

Seconda giornata: venerdì 29 agosto ore 18.30 Cremonese-Sassuolo, ore 20.45 Lecce-Milan, sabato 30 agosto ore 18.30 Bologna-Como, Parma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-Cagliari, ore 20.45 Pisa-Roma, domenica 31 agosto ore 18.30 Genoa-Juventus, ore 18.30 Torino-Fiorentina, ore 20.45 Inter-Udinese, Lazio-Verona

Terza giornata: sabato 13 settembre ore 15 Cagliari-Parma, ore 18 Juventus-Inter, ore 20.45 Fiorentina-Napoli, domenica 14 settembre ore 12.30 Roma-Torino, ore 15 Atalanta-Lecce, Pisa-Udinese, domenica 14 settembre ore 18 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Milan-Bologna lunedì 15 settembre ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Como-Genoa.

