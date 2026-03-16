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Calcio, risultati Serie A, oggi chiude Cremonese-Fiorentina

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Roma, 16 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 29esima giornata di serie A dopo Lazio-Milan 1-0.

29esima giornata Torino – Parma 4-1, Inter – Atalanta 1-1, Napoli – Lecce 2-1, Udinese – Juventus 0-1, Verona – Genoa 0-2, Pisa – Cagliari 3-1, Sassuolo – Bologna 0-1, Como – Roma 2-1, Lazio – Milan 1-0, lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina.

Classifica: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Sassuolo 38, Udinese 36, Parma 34, Torino, Genoa 33, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona, Pisa 18.

30esima giornata Venerdì 20 marzo 18.30 Cagliari – Napoli, 20.45 Genoa – Udinese sabato 21 marzo 15.00 Parma – Cremonese, 18.00 Milan – Torino, 20.45 Juventus – Sassuolo, domenica 22 marzo 12.30 Como – Pisa, 15.00 Atalanta – Verona, 15.00 Bologna – Lazio, 18.00 Roma – Lecce, 20.45 Fiorentina – Inter.

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