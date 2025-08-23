sabato, 23 Agosto , 25

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 23 agosto

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Napoli, buona la prima: McTominay e De Bruyne stendono il Sassuolo

(Adnkronos) - Buona la prima per il Napoli...

MotoGp, tragedia evitata in Ungheria: Acosta cade, la moto sfiora il cameraman

(Adnkronos) - Tragedia sfiorata in MotoGp, nel weekend...

Serie A, alle 20:45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna – Le partite in diretta

(Adnkronos) - Torna la Serie A. Oggi, sabato...
calcio,-risultati-serie-a,-primo-squillo-del-napoli
Calcio, Risultati serie A, primo squillo del Napoli

Calcio, Risultati serie A, primo squillo del Napoli

AttualitàCalcio, Risultati serie A, primo squillo del Napoli
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 23 ago. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della prima giornata di serie A dopo Sassuolo-Napoli 0-2 e Genoa-Lecce 0-0

Prima giornata: Sassuolo-Napoli 0-2 e Genoa-Lecce 0-0, ore 20.45 Milan-Cremonese, Roma-Bologna, domenica 24 agosto ore 18.30 Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, ore 20.45 Atalanta-Pisa, Juventus-Parma, lunedì 25 agosto ore 18.30 Udinese-Verona, ore 20.45 Inter-Torino.

Classifica: Napoli 3, Lecce, Genoa 1, Bologna, Pisa, Cremonese, Udinese, Roma, Inter, Juventus, Fiorentina, Milan, Atalanta, Lazio, Cagliari, Torino, Parma, Verona, Como, Sassuolo 0

Seconda giornata: venerdì 29 agosto ore 18.30 Cremonese-Sassuolo, ore 20.45 Lecce-Milan, sabato 30 agosto ore 18.30 Bologna-Como, Parma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-Cagliari, ore 20.45 Pisa-Roma, domenica 31 agosto ore 18.30 Genoa-Juventus, ore 18.30 Torino-Fiorentina, ore 20.45 Inter-Udinese, Lazio-Verona

Terza giornata: sabato 13 settembre ore 15 Cagliari-Parma, ore 18 Juventus-Inter, ore 20.45 Fiorentina-Napoli, domenica 14 settembre ore 12.30 Roma-Torino, ore 15 Atalanta-Lecce, Pisa-Udinese, domenica 14 settembre ore 18 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Milan-Bologna lunedì 15 settembre ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Como-Genoa,

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.