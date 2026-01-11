domenica, 11 Gennaio , 26

Calcio, risultati serie A: sale l’Atalanta, stasera Inter-Napoli

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 gen. (askanews) – Tre punti per l’Atalanta, che nel 20° turno di Serie A batte il Torino 2-0 e riduce a tre i punti di svantaggio dal Como, sesto in classifica. Decidono un colpo di testa di De Ketelaere su calcio d’angolo al 13′ del primo tempo, e la rete all’ultimo istante di Pasalic, che segna in contropiede sul capovolgimento di fronte durante l’ultimo assalto del Torino. Oggi in campo il Milan a Firenze e questa sera Inter-Napoli. Questo il riepilogo dei risultati e la classifica:

Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0, domenica 11 gennaio ore 12.30 Lecce-Parma, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese.

Classifica: Inter 42, Milan, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina, Verona, Pisa 13.

Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

Ventunesima giornata: venerdì 16 gennaio ore 20.45 Pisa-Atalanta, sabato 17 gennaio ore 15 Udinese-Inter, ore 18 Napoli-Sassuolo, ore 20.45 Cagliari-Juventus, domenica 18 gennaio ore 12.30 Parma-Genoa, ore 15 Bologna-Fiorentina, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como.

