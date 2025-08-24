calcio,-risultati-serie-a,-scatto-como,-frena-la-fiorentina

Roma, 24 ago. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della prima giornata di serie A dopo le partite del pomeriggio, Como-Lazio 2 a 0 e Cagliari-Fiorentina 1-1.
Prima giornata: Sassuolo-Napoli 0-2, Genoa-Lecce 0-0, Milan-Cremonese 1-2, Roma-Bologna 1-0, Cagliari-Fiorentina 1-1, Como-Lazio 2-0, ore 20.45 Atalanta-Pisa, Juventus-Parma, lunedì 25 agosto ore 18.30 Udinese-Verona, ore 20.45 Inter-Torino.
Classifica: Napoli, Cremonese, Roma, Como 3, Lecce, Genoa, Cagliari, Fiorentina 1, Bologna, Pisa, Udinese, Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Lazio, Torino, Parma, Verona, Sassuolo 0
Seconda giornata: venerdì 29 agosto ore 18.30 Cremonese-Sassuolo, ore 20.45 Lecce-Milan, sabato 30 agosto ore 18.30 Bologna-Como, Parma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-Cagliari, ore 20.45 Pisa-Roma, domenica 31 agosto ore 18.30 Genoa-Juventus, ore 18.30 Torino-Fiorentina, ore 20.45 Inter-Udinese, Lazio-Verona
Terza giornata: sabato 13 settembre ore 15 Cagliari-Parma, ore 18 Juventus-Inter, ore 20.45 Fiorentina-Napoli, domenica 14 settembre ore 12.30 Roma-Torino, ore 15 Atalanta-Lecce, Pisa-Udinese, domenica 14 settembre ore 18 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Milan-Bologna lunedì 15 settembre ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Como-Genoa.